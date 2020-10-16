В Брянскую область поступило 32 машины скорой помощи

32 автомобиля скорой медицинской помощи поступило в Брянскую область. Десять из них уже передали Брянской городской станции. Произошло это в пятницу, 16 октября. Остальная техника уйдет в районы, сообщает пресс-служба облправительства.

Общая стоимость машин составила 111,5 миллиона рублей.

Все «скорые» укомплектованы современным оборудованием, необходимым для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи пациентам. В них есть дефибрилляторы, электрокардиографы, портативные аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, глюкометры.

За последние пять лет медицинский автопарк региона пополнился на 271 автомобиль. Из них машин скорой помощи – 209. 152 единицы приобрели за счет средств федерального бюджета (437 миллионов рублей), остальные – областного (184,7 миллиона рублей).

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