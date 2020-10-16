Операция «Автобус» выявила в Брянской области три сотни нарушителей

12-14 октября в Брянской области массово проверяли автобусы. Фото: Марина АНТОНОВА

Три сотни нарушений выявила в Брянской области профилактическая операция «Автобус». Ее провели сотрудники Госавтоинспекции в период с 12 по 14 октября.

Всего автоинспекторы проверили больше 800 автобусов. Из них 130 – выполняли межрегиональные перевозки, уточняет УГИБДД по региону.

В 66-ти случаях водители управляли машинами, у которых были неисправности. Еще в 27-ти игнорировали подачу необходимых сигналов: перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой. Также 21 автомобилист неправильно использовал внешние световые приборы, а 35 – не соблюдали правила перевозки людей. На всех нарушителей составили административные протоколы.

Кроме того, проверяющие обнаружили три автобуса, конструкцию которых изменили без согласования с ГИБДД. А потому разрешение на их регистрацию аннулируют: соответствующее материалы уже передали в надзорное ведомство. Также отыскали три автобуса, которые продолжали осуществлять перевозки с уже аннулированной регистрацией. На этот раз у таких граждан изъяли свидетельства о регистрации и регистрационные знаки.

Кстати, в январе-сентябре этого года в регионе по вине водителей автобусов произошло 12 ДТП. В них получили травмы 22 человека.

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