Чисто там, где не мусорят!

Фото предоставлено АО «Чистая планета».

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области ликвидировал несанкционированную свалку, которую устроили дачники СНТ «Дормаш-4». АО «Чистая планета» продолжает реализовывать национальный проект «Экология» и следит за чистотой в регионе.

– Хочу напомнить, что свалки сами по себе не появляются! Их создают люди. В данном конкретном случае – дачники, которые выбрасывали мусор по пути домой, на краю березовой рощи, на обочине дороги. Вчера с помощью рабочих брянского дорожного управления и компании-перевозчика отходов ООО «Спецавтопредприятие» эта свалка была ликвидирована. И теперь от сознательности и культуры самих граждан зависит – появится ли она снова или нет, – прокомментировала ситуацию заместитель руководителя управления транспортной логистики АО «Чистая планета» Ольга Долгополова.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что 1 июня 2020 года вступили в силу изменения и дополнения в статью 8.2 КоАП. Теперь за создание несанкционированных свалок предусмотрены штрафы для граждан – от 1 до 4 тысяч рублей; штрафы для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; штрафы для ИП – от 30 до 80 тысяч рублей; штрафы для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч. А за размещение мусора в неположенном месте штрафы еще выше. Для граждан – от 3 до 7 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 60 тысяч рублей; для ИП – от 40 до 70 тысяч рублей; юридическим лицам за нарушение придется заплатить от 300 до 700 тысяч.

Кроме того, АО «Чистая планета» информирует, что в соответствии с действующим законодательством, все садовые общества должны заключить договор на вывоз отходов с региональным оператором. Для этого садовое общество должно совместно с муниципалитетом определить и обустроить место для складирования отходов и согласовать график вывоза.