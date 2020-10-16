Брянский прокурор поручил проверить факт обрушения дома в поселке Вышков

В Злынковском районе Брянской области пройдет прокурорская проверка исполнения федерального законодательства по факту провала грунта и обрушения части жилого одноэтажного дома в поселке Вышков.

Надзорное ведомство оценит соблюдение нормативов при устройстве ливневых канализаций, прилегающих к земельному участку. Также проверят системы водоснабжения и водоотведения в поселке, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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