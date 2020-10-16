Осужденному на 12 лет за убийство брянцу отказали в УДО

Брянский суд отказал отбывающему 12-летний срок убийце в условно-досрочном освобождении. Фото: Иван ВИСЛОВ

Брасовский районный суд не удовлетворил ходатайство заключенного, отбывающего наказание за убийство в местной колонии №4. «Сиделец» просил об условно-досрочном освобождении, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Осужденному 42 года. Он отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима в поселке Каменка. Срок в 12 лет брянец получил за совершенные убийство и кражу. Приговор по делу вынес Володарский райсуд Брянска еще в 2009 году. Тогда же виновного обязали выплатить компенсации материального и морального вреда потерпевшим – в размере 36100 рублей и 100000 рублей соответственно.

Окончание срока отбывания наказания у осужденного наступает 25 декабря 2020 года.

– Суд, с учетом позиции прокуратуры, отказал в удовлетворении заявленного осужденным ходатайства, – говорят в надзорном ведомстве. – При принятии решения основывались на обстоятельствах, характеризующих личность осужденного. Приняли во внимание и тот факт, что мужчина до сих пор не возместил ущерб потерпевшим. А также неоднократно нарушал установленный порядок отбывания наказания.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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