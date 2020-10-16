За сутки в Брянске составили 11 протоколов на «безмасочников»

Одиннадцать так называемых «безмасочников» выявили в Брянске массовые рейды, которые организовали в четверг, 15 октября. На каждого нарушителя масочного режима составили административные протоколы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В областном центре продолжили массовые проверки на предмет соблюдения масочного режима. Накануне под пристальным вниманием оказались предприятия торговли, общественного питания и бытовых услуг. Всего «инспекторы» (представители городского отдела торговли, райадминистраций и полицейские) заглянули на 97 объектов. Среди них были магазины, кафе, салоны красоты и торговые центры.

– Всех нарушителей привлекли к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», – подчеркнули в мэрии.

Кстати, наибольшее число протоколов составили в Бежице (5). У остальных районов – по два.

С полным списком выявленных «безмасочниках» можно ознакомиться здесь.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».