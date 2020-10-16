В Брянской области в выходные возможен дождь и сильный ветер

Днем ветер изменится на восточный и усилится до 7-12 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области 21.00 16 октября по 21.00 18 октября будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается. Днем возможен дождь, местами сильный.

Ночью северный ветер будет достигать 4-9 метров в секунду. Днем ветер изменится на восточный и усилится до 7-12 метров в секунду. Вероятны порывы до 15-20 метров в секунду.

Воздух ночью прогреется от двух до семи градусов тепла. Днем ожидается от плюс 7 до плюс 12 градусов Цельсия.

При таких погодных условиях возрастает вероятность чрезвычайных происшествий, связанных с обрушением деревьев и слабоукрепленных конструкций, обрывов электропроводов, затоплением территорий.

При возникновении нештатных ситуаций звоните по телефонам «112» или «01», с мобильного телефона – «101», рассказали в ГУ МЧС России по Брянской области.

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