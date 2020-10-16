Причиной обрушения дома в Брянской области стал карстовый провал

Карстовый провал может возникнуть из-за размывания грунтовыми водами мягких пород. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Причиной обрушения частного жилого дома в поселке Вышков Злынковского района стал карстовый провал грунта. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Карстовый провал может возникнуть из-за размывания грунтовыми водами мягких меловых или известняковых пород. В результате возникают подобные многометровые провалы.

Напомним, в Злынковском районе в ночь на 16 октября образовалась воронка глубиной до 7 метров и диаметром около 10 метров. Под землю ушел частный жилой дом. Спасатели до сих пор ищут пожилую хозяйку дома.

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