Директор ООО «Дорстрой 32» Руслан Михайлович Кузавлев поздравляет с днем работников дорожного хозяйства!

Фото: ООО «Дорстрой 32».

В преддверии профессионального праздника теплые слова он адресует коллективам ООО «Дорстрой32», ООО «Доррэлит», руководителям, партнерам, коллегам и ветеранам дорожной отрасли.

Дорожная индустрия сегодня - одна из важнейших отраслей экономики. Дорожники Брянской области имеют богатый опыт, славные традиции, надежный кадровый и ресурсный потенциал. Строительство новых магистралей, мостов, транспортных развязок и других сооружений, обеспечение надежного и безопасного автомобильного сообщения-вот те важные ответственные задачи, которые сегодня решают работники дорожного хозяйства.

Фото: ООО «Дорстрой 32».

В этом году мы выполнили и продолжаем вести дорожные работы на значимых для региона объектах - защитной дамбе Брянск1-Брянск2, ул. Советской и многих других. Выражаю огромную благодарность губернатору Брянской области А.В. Богомазу, правительству Брянской области, городской администрации за содействие в реализации значимых для региона инвестиционных проектов. Особые слова признательности труженикам коллективов ООО «Дорстрой32» и ООО «Дорэлит» за профессионализм, верность трудовым традициям и преданность дорожной отрасли.

Спасибо за ваш нелегкий и самоотверженный труд! От всей души желаю работникам и ветеранам дорожной отрасли крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и дальнейших успехов в труде!