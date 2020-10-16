Шестерых брянцев осудили за инсценировки ДТП ради страховки

В брянской Бежице перед судом предстали шесть местных жителей, которых уличили в мошенничестве в сфере страхования. Обвиняемые инициировали ДТП ради получения страховки по договорам ОСАГО, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Бежицкий райсуд города признал обвиняемых виновными по статье «Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой».

Доказали, что брянцы договорились инсценировать дорожно-транспортные происшествия. А затем обращаться в страховые компании за выплатой страхового возмещения. В итоге за 9 месяцев 2018 года произошло шесть фиктивных автоаварий. Их регистрировали на территории Брянска, Карачевского и Жирятинского районов. Во всех случаях фигурировали автомобили престижных марок. Суммарный доход от преступной деятельности превысил 1,2 миллиона рублей.

– Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроками от полутора до пяти лет со штрафами от 20 до 200 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – пояснили в надзорном ведомстве. – В законную силу приговор суда пока не вступил.

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