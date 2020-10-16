В деле брянского экс-чиновника Романа Сенокоса «всплыл» новый эпизод

Еще одно уголовное дело завели по факту взяточничества в управлении капитального строительства Брянской области. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Еще одно уголовное дело завели по факту взяточничества в управлении капитального строительства Брянской области. Его фигурантом стал замначальника одного из отделов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР в пятницу, 16 октября.

Дело возбудили по статье «Посредничество во взяточничестве». Для фигуранта оно уже не первое. Ранее, напомним, замначальника отдела, а также самого начальника облуправления капстроительства Романа Сенокоса, уличили в получении серии взяток и посредничестве в этом.

По уточенной информации, взятку в 40 тысяч рублей госслужащий получил от директора некой коммерческой фирмы. Эти деньги он должен был передать своему шефу. А тот, в свою очередь, гарантировал бизнесмену «покровительство и не создание проблем при приемке выполненных работ по государственным и муниципальным контрактам». Передача денежных средств состоялась в период с июля по декабрь 2019 года.

– Данное уголовное дело соединено в одно производство с находящимся в производстве следователя уголовным делом в отношении указанного должностного лица, – говорят в Следственном комитете. – Расследование продолжается.

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