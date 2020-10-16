На брянской трассе микроавтобус врезался в трактор

В Климовском районе Брянской области микроавтобус врезался в трактор. В ДТП пострадали два человека, их госпитализировали. Произошло это в четверг, 15 октября, сообщает Госавтоинспекция по региону.

Аварию зафиксировали около 19.15 на 14-м километре автодороги Климово-Стародуб.

По предварительной информации, столкновение спровоцировал 48-летний водитель «Фольксваген Транспортер». Он ехал со стороны Климово в направлении Стародуба, не соблюдая дистанцию. В итоге он налетел на движущийся в попутном направлении трактор «Белорус».

– В результате ДТП пострадали два пассажира микроавтобуса, – говорят в УГИБДД. – У 42-летнего мужчины медики диагностировали «закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану правой щеки», а у 58-летнего – «закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану нижней губы». Обоих увезли в больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, всего в четверг, 15-го, на брянских дорогах случалось четыре ДТП с пострадавшими. Травмы различной степени тяжести получили пять человек.

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