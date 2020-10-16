Фото: «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области» в vk.com.

В Брянской области нашли погибшим 80-летнего Виктора Трубченко. Пенсионер ушел из своего дома в поселке Стяжное еще 25 августа. Сообщалось, что пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.

К поискам присоединились волонтеры отряда «ЛизаАлерт». В четверг, 15 октября, на официальной странице поисковой организации появилась информация, что дедушку нашли погибшим.

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