Президент России объявил благодарность брянскому бизнесмену

Индивидуальному предпринимателю из Брянской области Олегу Руденко объявил благодарность президент России Владимир Путин. Об этом стало известно в пятницу, 16 октября.

Брянца отметили за активное участие в подготовке и проведении общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Соответствующее распоряжение издали 15 октября. А опубликовали документ на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточним, акция #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медработников в пандемию коронавирусной инфекции. Волонтеры работают во всех регионах России. Они доставляют нуждающимся гражданам лекарства и продукты. Также помощь населению оказывают юристы и психологи – проводят бесплатные консультации. А партнеры акции помогают своими услугами и товарами.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».