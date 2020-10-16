В Брянске выявили 4 600 случаев коронавируса

В Брянске за сутки коронавирус обнаружили у 41 человека. В целом с начала пандемии болезнь выявили у 4 600 жителей областного центра.

Тысячный рубеж также перешагнул Брянский район. Здесь за прошедшие месяцы COVID-19 диагностировали у 1029 человек. За минувшие 24 часа в районе инфекцию нашли у 10 человек.

Всего в области опасную болезнь выявили у 10 737 человек, из них 46 заболевших скончались. Выздоровел 8401 житель региона, рассказали в оперативном штабе.

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