В Брянской области продолжают поиск попавшей под завал женщины

При обрушении образовалась воронка диаметром около 10 метров и глубиной до 7 метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянской области продолжают искать пожилую женщину, попавшую под завал при обрушении частного дома в поселке Вышков, рассказали корреспонденту «КП-Брянск» в пресс-службе регионального МЧС.

В настоящее время спасатели при помощи специальной техники извлекают из обвала деревянные конструкции дома.

Напомним, ночью в пятницу, 16 октября, в поселке Вышков Злынковского района произошел карстовый провал грунта. При обрушении образовалась воронка диаметром около 10 метров и глубиной до 7 метров.

Под землю ушла часть жилого частного деревянного дома. Под завалами предположительно находится пожилая хозяйка дома.

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