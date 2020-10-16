В Брянске местный житель превратил квартиру в наркопритон

В суд «ушло» уголовное дело о содержании наркопритона в Брянске. Фигуранту грозит до четырех лет колонии, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Брянца обвиняют по статье «Организация либо содержание притонов».

По версии следствия, мужчина проживал в Советском районе Брянска. А в апреле 2020-го он систематически предоставлял помещение своей квартиры наркоманам для потребления запрещенных препаратов.

– Преступление раскрыли в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, – рассказывают в надзорном ведомстве. – По существу уголовное дело рассмотрит Советский райсуд города.

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