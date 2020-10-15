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Руководить департаментом сельского хозяйства Брянской области будет Владимир Ториков

До этого он был заместителем Бориса Грибанова
Марина АНТОНОВА
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Руководить департаментом сельского хозяйства Брянской области будет Владимир Ториков. Пока он будет исполнять свои обязанности с приставкой "врио". Информация появилась на официальном сайте ведомства.

Раньше Владимир Ториков был заместителем Бориса Грибанова. Но бывший руководитель департамента пошел на повышение. Теперь он будет работать заместителем губернатора Брянской области. И курировать сферу сельского хозяйства.

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