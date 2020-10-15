Экс-председателя Брянского областного суда назначили на должность в Калининграде

Экс-председателя Брянского областного суда Евгения Быкова назначили на такую же должность в Калининграде. Соответствующий указ подписал Владимир Путин в четверг, 15 октября. Евгений Быков будет исполнять полномочия председателя Калининградского областного суда в течение шести лет.

Этим же указом президент назначил судью Бежицкого районного суда. Им стала Наталья Кускова. До этого она работала помощником судьи в Брянском областном суде.

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