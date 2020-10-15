Брянские танцоры пробились в восемь финалов «Динамиады 2020»

В восемь финалов российских соревнований по танцевальному спорту «Динамиада 2020» пробились танцоры брянского коллектива «Фантазия». Престижный турнир проходил в Москве 10-11 октября, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Соревнования проходили в многофункциональном всероссийском центре «Крокус Экспо» и универсальной спортивной арене «Аквариум». Одновременно танцоры выступали на трех площадках.

– Танцевальные пары коллектива «Фантазия» Брянского областного методического центра «Народное творчество» смогли пробиться в восемь финалов, – говорят в мэрии. – Это отличные результаты для коллектива под руководством Светланы и Виктора Фанасютиных.

Отметим, международный турнир по спортивным танцам «Динамиада» получили в «наследство» от Российского центра танцевального спорта «Динамо». Впервые турнир организовали в 2005 году. А спустя три года эстафета перешла к спортивно-танцевальному клубу «Динамо-Москва». В 2018-м турнир стал чисто российским.

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