Суд смягчил приговор брянскому майору полиции

Первый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Саратове, частично отменил наказание бывшему полицейскому брянского УМВД и вернул ему звание майора.

Установлено, что в августе – сентябре 2018 года инспектор отделения по исполнению административного законодательства в сфере экологии и природопользования майор полиции Пронин и его знакомый Климцов потребовали от жителя Унечи полмиллиона рублей за прекращение оперативных мероприятий по уголовному делу.

Советский районный суд 16 марта 2020 года признал обвиняемых виновными и назначил Пронину 1 год и 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Также его лишили звания майор полиции. Его соучастнику назначили год лишения свободы.

Обвиняемый не согласился с решением суда и обжаловал его в кассационном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам кассационного суда изменила судебное решение. Пронину смягчили наказание до 1 года 4 месяцев и вернули специальное звание «майор полиции».

В остальном приговор в отношении Пронина и Климцова оставили без изменений, рассказали в пресс-службе Первого кассационного суда общей юрисдикции.

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