Брянские следователи ищут избившего полицейских мужчину

При составлении административного протокола мужчина избил сотрудников полиции и скрылся от следственных органов. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Брянские следователи распространили ориентировку на мужчину, которого подозревают в избиении полицейских.

По версии следствия, 23 июня 2019 года 33-летний уроженец Брянской области в нетрезвом виде на своем автомобиле пытался уйти от погони. Однако его заблокировали и остановили, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

При составлении административного протокола мужчина избил сотрудников полиции и скрылся от следственных органов. На обвиняемого завели уголовное дело и заочно предъявили обвинение. Подозреваемого объявили в федеральный розыск.

Разыскивается Игорь Владимирович Копылов, родившийся 8 декабря 1986 года в городе Новозыбкове Брянской области. Мужчина не имеет регистрации на территории Российской Федерации, может находиться в Брянске и Брянской области.

Приметы: на вид 35 лет, короткие светлые волосы, плотное телосложение, овальное лицо, светлые глаза. Может представляться именем Олег.

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