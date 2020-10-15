В Брянске сократят расходы на питание школьников

В Брянске сократят расходы из городского бюджета на питание школьников. Если раньше с сентября по декабрь на эти цели выделяли 47,3 миллиона рублей. То теперь эта сумма уменьшится до 25,9 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Брянского горсовета.

Раньше на питание всех школьников выделяли по 7 рублей в день. А дети из малообеспеченных и многодетных семей питались на 27 рублей в день. Все эти деньги поступали из городского бюджета.

С 1 сентября по поручению президента школьников начальных классов кормят бесплатно. Сумму, которую раньше компенсировали родители, выделяют из федеральной казны. В городе решили, что из тех же средств покроют расходы на питание детей из незащищенных социальных категорий.

Теперь город на питание школьников из малообеспеченных и многодетных семей будет выделять по 7 рублей в день. А остальные деньги поступят из федерального бюджета.

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