Листья желтые над городом кружатся…

Фото: АО «Чистая планета».

Дворники Брянска нарушают природоохранное законодательство и выбрасывают листву и спиленные ветки в контейнеры для ТКО и раздельного сбора отходов. Многочисленные нарушения во всех районах города фиксируют на этой неделе сотрудники службы экологического контроля регионального оператора.

Наступила осень. Падающая с деревьев листва обеспечивает работу дворникам, а они, в свою очередь, контролерам АО «Чистая планета»:

- Только за сегодняшний день камерами видеонаблюдения, нашими контролерами и водителями компаний-перевозчиков было зафиксировано более 35 несанкционированных сбросов растительных отходов как рядом с контейнерными площадками, так и в накопители для ТКО. Дворники, убирая территории, выбрасывают смет, том числе, и в сетчатые контейнеры, предназначенные только для складирования вторсырья! Мы ежедневно следим за состоянием контейнерных площадок и незамедлительно реагируем на несанкционированный сброс опавших листьев и порубочных остатков. «Чистая планета» неоднократно давала разъяснения о недопустимости складирования древесных отходов на площадках для ТКО, но, к сожалению, пока не все следуют букве закона. Надеемся, что ситуация все же изменится: в контейнеры и рядом с ними не будут выбрасывать порубочные остатки, старые ветки и опавшую листву, собранные во время уборки территории МКД или субботников. А пока о всех фактах нарушений мы сообщаем в надзорные органы для привлечения виновных к административной ответственности, – прокомментировал генеральный директор регионального оператора Владимир Чашников.

Напомним, что по факту навалов веток на площадках и прилегающей территории по инициативе надзорных органов не раз уже выносились постановления о понуждении местных администраций и управляющих компаний обеспечить уборку и вывоз скопившихся древесных отходов и опавшей листвы. Данные решения подтверждают позицию Министерства

природных ресурсов и экологии РФ – опавшая листва и ветки не являются ТКО. Эти отходы подлежат вывозу по отдельному договору оказания услуг. Разъяснения по этому вопросу дало Министерство природных ресурсов и экологии России осенью прошлого года.

Согласно письма, которое пришло в администрации всех субъектов Российской Федерации, к твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся только в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования людьми в своих домах и квартирах в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, которые образуются в процессе деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и которые подобны по составу отходам, которые образуют граждане в жилых помещениях. Кроме того, понятие ТКО четко определено в статье 1 Федерального закона №89 «Об отходах производства и потребления».

Мусор, образующийся в процессе содержания зеленых насаждений – ветки, листва, древесные остатки, а также отходы от уборки урожая – не соответствуют определению ТКО, установленному Федеральным Законом №89, так как являются отходами, которые образованы вне жилых помещений. На основании изложенного, растительные отходы, полученные при уходе за древесно-кустарниковыми посадками и оставшиеся от уборки урожая, не относятся к ТКО. Для вывоза вышеперечисленных отходов необходимо заключить договор с региональным оператором, обратившись в офис АО «Чистая планета».

Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает инспектировать места складирования отходов и в рамках реализации национального проекта «Экология» бороться с нарушениями природоохранного законодательства.