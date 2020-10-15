В брянских Клинцах появился «лежачий светофор»

Лежачий электронный регулировщик в первую очередь ориентирован на детей и подростков. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В Клинцах Брянской области установили первый в регионе инновационный светофор. На одном из оживленных перекрестков в тротуар вмонтировали специальное устройство, подсвеченное красным и зеленым цветом. Устройство синхронизировано с обычным светофором.

Лежачий электронный регулировщик в первую очередь ориентирован на детей и подростков. В силу возраста школьники и студенты не всегда могут правильно оценивать ситуацию на дороге. К тому же, увлеченные своими телефонами, молодые люди часто не смотрят по сторонам.

Дополнительная мера должна снизить травматизм на дорогах, а также количество аварий с участием пешеходов, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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