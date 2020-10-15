На БМЗ внедрен автоматический мониторинг работы оборудования

Фото: АО «УК «БМЗ».

На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») внедрена система мониторинга промышленного оборудования. Она позволяет отслеживать состояние обрабатывающих центров и станков, на которых выполняются основные технологические операции, оперативно реагировать на возникающие проблемы и находить новые решения для повышения эффективности использования оборудования.

Мониторинг самого значимого для производства оборудования на БМЗ теперь полностью автоматизирован. Каждый из 28 подключенных к системе обрабатывающих центров и станков сам предоставляет о себе полную информацию: кто за ним работает, какая операция выполняется в данный момент, каково состояние оборудования. Для этого используются специальные терминалы, установленные прямо на станках.

Такой глубокий анализ эффективности оборудования помогает до мельчайших подробностей контролировать выполнение производственного плана. Кроме того, все заинтересованные сотрудники - от мастеров до руководства завода - могут оперативно получать необходимые отчёты по работе станков. В перспективе это можно будет делать не только с компьютера, но и с помощью приложения, установленного в смартфоне.

Система промышленного мониторинга будет постепенно распространяться и на другое определяющее оборудование Брянского машиностроительного завода.

Следующим этапом её внедрения должно стать подключение на станки датчиков вибродиагностики. Они позволят по мельчайшим отклонениям в колебаниях узлов ещё до возникновения проблемы в работе оборудования просигнализировать об угрозе его выхода из строя. Благодаря столь оперативному прогнозу система поможет предупредить остановку производственного процесса.

Внедрение системы мониторинга промышленного оборудования стало одним из этапов реализации на БМЗ проекта «Цифровой завод». Цифровая трансформация предприятия подразумевает перевод в IT-формат основных технологических и вспомогательных процессов. Это даёт возможность минимизировать производственные затраты и принимать эффективные управленческие решения.

Инвестиции в развитие цифровых технологий на БМЗ составят в 2020 году порядка 20 миллионов рублей.