С начала года на брянских дорогах погибли 34 пешехода

С начала года на дорогах Брянской области пешеходов сбивали 175 раз. Фото: Анна ЛЕВКИНА

175 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов произошло на дорогах Брянской области с начала этого года. 34 человека погибли. Такие статистические данные озвучили в УГИБДД по региону в четверг, 15 октября.

В Госавтоинспекции подсчитали дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездом на пешеходов в январе-октябре этого года.

– Всего в регионе зафиксировали 175 таких ДТП, – говорят в ГИБДД. – 34 брянца погибли, еще 146 получили травмы различной степени тяжести. Также с проезжей части удалили почти две тысячи нетрезвых пешеходов.

Каждая вторая авария произошла по вине самих пострадавших.

В 2020-м, с 15 по 21 октября, автоинспекторы проведут в регионе оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». По пятилетним наблюдениям, этот период оказывается особенно аварийным. А потому автоинспекторы уделят особое внимание соблюдению Правил дорожного движения (причем как со стороны пешеходов, так и водителей). Дежурить на дорогах будут наряды ППС, а также скрытые патрули.

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