28 брянских матерей получат почетные знаки

Фото: пресс-служба Брянской областной думы.

Брянские депутаты согласовали кандидатуры на награждение почетным знаком Брянской области «Материнская слава». Такое решение было принято на внеочередном заседании Брянской областной думы.

Высокую награду получат 28 жительниц Брянской области, воспитавшие пятерых и более детей, рассказали в пресс-службе облдумы. Традиционно награждение женщин проходит в торжественной обстановке накануне дня матери.

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