ВТБ Капитал Инвестиции за 9 месяцев увеличил объем активов в 1,5 раза

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ВТБ Капитал Инвестиции увеличили совокупный объем клиентских активов за первые девять месяцев 2020 г. на 49.4%, до 2,92 трлн рублей (36.65 млрд US$ на 30.09.2020). Активы физических лиц выросли более чем на 60% с начала года, юридических – более чем на 39%. Общее количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции увеличилось в 1,5 раза и превысило 1 млн.

Суммарный торговый оборот розничного брокера за 9 месяцев 2020 года составил более 14 трлн рублей (176 млрд US$), что в 1.8 раза выше аналогичного показателя за весь 2019 год. Клиенты розничного брокера приняли участие в 514 размещениях за 2020 год.

Высокую динамику бизнесу обеспечил взятый курс на цифровую трансформацию и постоянное развитие собственной линейки продуктов. Особый фокус делается на развитие мобильного инвестиционного приложения – ВТБ Мои Инвестиции, которое два года подряд признается лучшим в Рунете в сфере инвестиций (премия РАЭК). По итогам 2019 г. оно также стало лучшим приложением брокерской компании по версии Investfunds Awards. Аудитория сервиса стремительно растет. Ежемесячный оборот сделок, совершаемых в приложении, в сентябре превысил 1 трлн рублей (12.6 млрд US$).

ВТБ Капитал Инвестиции совершенствуют мобильное приложение с использованием самых передовых технологий. В ВТБ Мои Инвестиции используется первый в России аккредитованный робоэдвайзер: он помогает клиенту определить инвестиционный профиль и на его основании предоставляет рекомендации по формированию и дальнейшему управлению портфелем ценных бумаг.

Компании бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции в 2020 г. вышли на первое место в рейтинге крупнейших управляющих компаний России по данным Эксперт РА. Линейка биржевых фондов ВТБ является самой широкой на рынке. На данный момент запущено 9 фондов, среди которых первый и единственный в России биржевой фонд денежного рынка (money market fund), а также первый в России биржевой фонд, предоставляющий инвестору вход на рынок еврооблигаций в евро.

Всего ВТБ Капитал Инвестиции предлагает клиентам инвестиции почти в 60 ПИФ, среди которых ОПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский» – лидер российского рынка по объемам активов (более 60 млрд руб.). В 2020 г. ВТБ Капитал Инвестиции запустили первые в России фонды для розничных инвесторов, включающие в процесс отбора объектов инвестиций факторы экологии, социальной направленности и качества корпоративного управления (ESG).

«Мы верим в то, что в дальнейшем интерес населения к инвестициям будет только расти и в скором будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи, и работаем над тем, чтобы обеспечить простой клиентский путь и удобный надежный сервис. Наши растущие позиции на рынке – высокая оценка работы всей команды нашего бизнеса, направленной на то, чтобы быть партнером номер один для наших клиентов», - отметил Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

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