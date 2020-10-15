В брянских коронавирусных госпиталях свободно 26% коек

Для приема COVID-больных в Брянской области развернули 1721 койку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Для коронавирусных пациентов в Брянской области свободно 26 процентов имеющихся коек. Такая цифра прозвучала на заседании регионального оперативного штаба в среду, 14 октября, сообщает пресс-служба облправительства.

Сейчас для приема COVID-больных в Брянской области развернули 1721 койку. Из них занято 1059 или 74 процента. Соответственно 662 пока свободны.

На днях сообщалось, что ситуация с коронавирусом в регионе близка к критической. Катастрофически не хватало мест в специализированных госпиталях для COVID-положительных. А потому госпитализировали только «тяжелых» пациентов, либо в средней степени тяжести. Об этом даже рассказали в эфире Первого канала.

Кстати, за последнее время в регионе вырос показатель тестируемости населения. Его новое значение – 185,8 на 100 тысяч. Так, накануне в брянских лабораториях провели 2566 исследований на коронавирус. А суммарное число тестов с начала пандемии достигло 197213.

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