В Брянской области коэффициент коронавируса снизился до 0,98

Суточное понижение коэффициента коронавируса на Брянщине составило около двух сотых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области зафиксировали снижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. На утро четверга, 15 октября, он равен 0,98.

Показатель рассчитали на основе статистических данных регионального оперштаба. Суточное изменение составило около двух сотых: коэффициент снизился с 0,997 до 0,98.

Коэффициент необходим для оценки эпидемиологической стабильности региона. Он указывает, скольких человек успевает заразить каждый заболевший до изоляции. Для расчета берут последних суточных приростов. А затем сумму четырех самых последних делят на сумму последующих. Значение должно быть меньше единицы.

По данным на 15-е число, коронавирус в регионе диагностировали 10630 жителям. Из них 8339 человек уже победили опасную инфекцию. 43 брянца скончались. Суточный прирост заболевших за 7 дней составил 0,8. Это на 0,2 больше, чем неделей ранее.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».