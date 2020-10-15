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Предложение продлить льготную ипотеку до середины 2021 года прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«ВТБ еще весной этого года высказывал предложение о продлении программы льготной ипотеки. Мы рады, что мнение и банковского сообщества, и застройщиков, и клиентов, которые активно используют возможности программы, было учтено властями страны.

На наш взгляд, пролонгация льготных условий до середины 2021 года – оптимальное решение, которое позволит застройщикам полностью компенсировать экономические последствия нынешнего года. Они смогут продолжить активное развитие проектов, строительство которых было начато в этом году, без опасения спада на рынке в ближайшее время.

Для заемщиков это также позитивный сигнал – власти неоднократно говорили о необходимости снизить ставку по ипотеке до минимального значения, и нынешний опыт показывает, что Правительство совместно с банками эффективно решает данную задачу. Клиенты, которые по разным причинам, не смогли оформить жилищный кредит в этом году, получают такую возможность в следующем. Важно, что свой выбор они сделают на растущем рынке, когда предложений от строительных компаний будет действительно много.

Нынешний год продолжил тенденцию активного роста ипотечного рынка, который на сегодняшний день является локомотивом всего потребительского сектора. ВТБ в сентябре установил рекорд этого года по выдаче ипотечных кредитов (89,6 млрд рублей), превысив даже допандемийные показатели. Госипотека сыграла здесь ключевую роль. Всего начиная с апреля мы уже выдали по ней около 40 тысяч кредитов почти на 120 млрд рублей. Со своей стороны, готовы удовлетворить спрос всех наших клиентов на льготные ипотечные кредиты для улучшения их жилищных условий».