В брянском Сельцо пьяный мотоциклист врезался в дерево

В брянском городе Сельцо мотоциклист врезался в дерево. Авария произошла на улице Брянской в среду, 15 октября. Пострадавшего увезли в больницу, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП зафиксировали около 9 часов утра.

По предварительной информации, 54-летний мужчина ехал на мотоцикле «ИЖ». И не справился с управлением.

- В результате автоаварии водителя с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана лба» госпитализировали, - говорят в УГИБДД. - У него взяли кровь на установление состояния опьянения.

Кстати, всего за сутки в Брянской области произошло три автоаварии с пострадавшими. В них покалечились три человека.

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