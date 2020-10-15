Мастер-класс на тему: «Электронная торговля как инструмент экспорта товаров и услуг на международные рынки»

Фото: Центр поддержки экспорта Брянской области.

Торговля в Интернете в настоящее время стала полноценной частью мировой экономики. При этом развитие трансграничной электронной торговли создает новые возможности для роста экспорта товаров и услуг, ведь основа рынка в трансграничной электронной торговле – физические лица, совершающие небольшие покупки, что дает широкие возможности для развития малого бизнеса, появления «маленьких глобальных компаний», предлагающих уникальные товары по всему миру.

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» организует мастер-класс для субъектов малого и среднего предпринимательства региона посвященный теме «Электронная торговля как инструмент экспорта товаров и услуг на международные рынки».

Спикер мастер-класса – Владислав Пономаренко, эксперт по мировым маркетплейсам, основатель компании Expand Solutions – сервисного партнёра электронных площадок eBay, Etsy, Aliexpress, Fordaq и др., официальный аккредитованный сервисный оператор Российского экспортного центра.

На мастер-классе будут раскрыты следующие тезисы:

• выход на мировые маркетплейсы, доступ к миллионам потенциальных клиентов;

• торговые площадки eBay, Etsy и их особенности;

• возможности, потенциал и выгоды для бизнеса;

• особенности и мифы электронных площадок;

• 17-летний опыт Expand Solutions в создании бизнеса на электронных площадках

Участники мастер-класса получат полное представление о торговле на электронных площадках, механизмах их работы, перспективах и условиях размещения.

Принять участие в мероприятии могут представители малого и среднего бизнеса Брянской области. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Место проведения: г. Брянск, ул. Комсомольская, 11, конференц-зал Союза «Торгово-промышленная палата Брянской области».

По вопросам участия и регистрации Вы можете обратиться по телефонам:

- (4832) 57-66-26, +7-980-334-56-20 или эл. почте: gsv@btpp.org (контактное лицо Гудовский Сергей Викторович), а также в Центр поддержки экспорта Брянской области по тел.: (4832) 58-92-78.