Число пациентов на аппаратах ИВЛ выросло в Брянской области до 39

В Брянской области зафиксировали рост COVID-пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области зафиксировали рост коронавирусных пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Если в сентябре на аппаратах ИВЛ одновременно находились всего два человека, то в октябре – 39. Такие цифры прозвучали на заседании оперативного штаба в среду, 14 октября.

О текущей ситуации с распространением COVID-19 рассказала главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова. Отмечалось, что рост заболеваемости в Брянской области произошел в сентябре. За месяц количество больных, которым необходимы аппараты ИВЛ, выросло без малого в 15 раз: с 2 до 39. Причем весной, когда эпидемиологическая ситуация также была непростой, в искусственной вентиляции легких нуждались максимум 26 человек одновременно.

– Задумайтесь, что проще, маску носить и соблюдать элементарные нормы безопасности или заболеть и думать, как это отразится на вашем здоровье, здоровье близких, – обратилась к брянцам Людмила Трапезникова. – Случаи, когда дети перенесли легко, а родители и родные из группы риска заболели и не перенесли тяжести этого заболевания, есть и в нашей области.

По последним данным, на Брянщине число заболевших коронавирусом составляет 10536 человек. 8289 из них успели выздороветь. Еще 41 пациент скончался.

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