Родных брянского солдата разыскивают смоленские поисковики

Фото: Поисковый отряд «Долг».

Родных брянского солдата разыскивают поисковики отряда «Долг» из города Вязьма Смоленской области. В 2020 году останки красноармейца подняли в лесу в окопе неподалеку от деревни Стогово.

При эксгумации обнаружили смертный медальон, противогаз, каску. Также нашли личные вещи солдата: автомобильный ключ и поломанную деревянную ложку.

Удалось установить, что на смоленщине погиб уроженец Сурновского сельсовета Дубровского района Брянской области Андрей Яковлевич Новиков.

По списку донесений о безвозвратных потерях 43 армии рядовой, шофер Новиков 1920 года рождения пропал без вести 2 октября 1941 года в районе Вязьмы. Последнее место службы – 43 армия 7 оатп.

Родные солдата могут связаться с командиром поискового отряда «Долг» Александром Орловым.

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