ВТБ Лизинг передал 260 Volkswagen Polo для такси в Москве

Фото: "ВТБ".

ВТБ Лизинг завершил передачу партии из 260 автомобилей Volkswagen Polo общей стоимостью около 190 млн рублей московскому таксопарку "Профессионал". Машины приобретены по договору финансового лизинга сроком на 12 месяцев с использованием программы льготного лизинга колесных средств Минпромторга.

ТК "Профессионал" оказывает услуги по аренде автомобилей для работы в такси в Москве и Московской области. В парке компании более 1000 машин Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris и Skoda Octavia, которые она предлагает в аренду с полным комплектом документов и желтыми номерами. Таксопарк работает с крупнейшим агрегатором Яндекс.Такси. В настоящее время компания расширяет свой автопарк и в рамках этого проекта сотрудничает с ВТБ Лизинг.

Государственная программа льготного лизинга колесных транспортных средств Министерства промышленности и торговли РФ предусматривает субсидирование части авансового платежа по лизинговым договорам при покупке автомобилей, которые произведены на территории России в 2020 году. Скидка на аванс по "Стандартной программе" составляет 10%, но не более 500 тыс. руб. на одну машину. По целевой подпрограмме "Свое дело", которая ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса, можно получить увеличенную скидку в размере 12,5% от стоимости техники, но не более 625 тыс. рублей на один автомобиль. Срок лизинга по программе Минпромторга составляет от 12 до 60 месяцев. С 1 июля 2020 г. под действие программы льготного лизинга попадают исключительно транспортные средства с электронным ПТС.

"Мы видим интерес со стороны таксопарков к нашим продуктам и прогнозируем дальнейшее увеличение продаж. Популярность такси постоянно растет, и в этом году, даже с учетом влияния пандемии, планируется, что объем этого рынка составит 735 млрд рублей, что на 4% больше, чем в 2019-м. Мы видим, что у бизнеса вновь появляется потребность в обновлении и расширении автопарка, и рады предложить льготные условия приобретения машин для такси. В этом году действие программы Минпромторга впервые было расширено на автомобили для такси, и многие наши клиенты из данного сегмента воспользовались этой возможностью, чтобы на более выгодных условиях провести техническую модернизацию. Кроме того, в рамках сотрудничества с Яндекс.Такси мы уже передали около 1000 машин партнерам агрегатора", - отмечает коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.

Лицензия №1000.