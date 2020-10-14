В Брянской области показатель заболеваемости школьников равен 7,6 процентов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Брянские школы не будут переводить на дистанционное обучение. На сегодняшний день в регионе нет для этого оснований. С таким сообщением выступил оперативный штаб сегодня, 14 октября.

Для примера, в Москве показатель заболеваемости школьников перед каникулами был 19 процентов, после каникул – 11 процентов.

В Брянской области эта цифра значительно меньше – 7,6 процентов. Причем сюда входит и сезонная заболеваемость ОРЗ и ОРВИ.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».