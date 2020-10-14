У брянских наркоторговцев изъяли больше одного килограмма «синтетики»

Задержанные признались, что в течение нескольких месяцев продавали наркотики на территории Брянска и Брянского района. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске задержали двух распространителей синтетических наркотиков. В поле зрения полиции попали 21-летняя брянская жительница и ее 19-летний приятель из Смоленской области. У девушки нашли 180 граммов синтетических наркотиков, расфасованных в четыре свертка.

В доме молодых людей также нашли еще около 900 граммов запрещенных веществ. Половина из них уже была подготовлена для продажи.

Кроме этого, стражи порядка обнаружили приспособления для фасовки и электронные весы. Задержанные признались, что в течение нескольких месяцев продавали наркотики на территории Брянска и Брянского района.

На распространителей «синтетики» завели уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Молодым людям грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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