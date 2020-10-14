В Брянске уберут многолетнюю свалку в овраге по улице Спартаковской

Жители окрестных домов за несколько десятилетий превратили зеленую зону в настоящую свалку. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске уберут многолетнюю свалку в овраге, который находится в районе домов №№124-а, 124-б, 126-б по улице Спартаковской и №№53, 53-б, 55-а, 57, 61/1 по проспекту Станке Димитрова. 14 октября зеленую зону обследовали сотрудники районной администрации, представители управляющей компании и регионального оператора по вывозу ТКО.

Участники встречи отметили, что жители окрестных домов за несколько десятилетий превратили зеленую зону в настоящую свалку. Сюда выбрасывали строительный мусор, старую бытовую технику, оконные рамы и другое. Мусорные пакеты висят даже на ветках растущих в овраге деревьев. Вероятно, горожане скидывали бытовой сор прямо с балкона.

В ближайший четверг в овраге решили провести субботник. Также управляющие компании установят здесь информационные таблички с призывом не засорять зеленую зону, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».