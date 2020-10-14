В Брянске за нарушение масочного режима наказали 16 продавцов и покупателей

В Брянске во вторник, 13 октября, составили 16 протоколов за нарушение масочного режима. Проверки прошли в 107 магазинах. Нарушителям выписали протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Без маски были фармацевт в бежицкой аптеке, два работника ателье и два продавца в Володарском районе, три продавца, стажер и посетитель салона красоты в Советском районе, пять покупателей и один продавец в магазинах Фокинского района.

Рейды по соблюдению масочного режима проходят ежедневно. Но горожане не всегда носят маски в общественных местах. Много пассажиров без средств защиты в транспорте, продолжают работать кафе и рестораны, где невозможно находиться в маске.

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