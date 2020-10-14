В Брянске завели еще одно уголовное дело за взятку чиновнику Сенокосу

В деле о взятках директору управления капстроительства Брянской области появился новый фигурант. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В отношении еще одного директора коммерческой организации завели уголовное дело по факту дачи взятки чиновнику из управления капитального строительства Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в среду, 14 октября.

По версии следствия, женщина перевела замдиректору по техническим вопросам облуправления капстроительства 25 тысяч рублей. За взятку ей обещали «общее покровительство деятельности организации и не создание проблем при приемке выполненных работ по муниципальному контракту». Банковский перевод подозреваемая выполнила 19 августа прошлого года.

– За совершение этого преступления присмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы взятки, – подчеркнули в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела продолжают.

Кстати, на аналогичном преступлении раньше попадалась еще одна брянская коммерсантка. Тогда сумма взятки составляла 65 тысяч рублей. А сам замдиректора ведомства сейчас находится под следствием. Ему инкриминируют пять преступных эпизодов.

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