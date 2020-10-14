Жителя Брянска осудили на 13 лет за убийство подруги топором

В Бежицком районе Брянска 15 января 2020 года нетрезвый 28-летний мужчина приревновал свою подругу и начала избивать ее сначала ногами и руками.

Затем он притащил девушку в подсобное помещение во дворе дома и нанес ей не менее 15 ударов кромкой и обухом топора по голове и лицу. Потерпевшая от полученных ран скончалась на месте преступления.

Виновного приговорили к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на два года. Также с него взыскали 1,2 миллиона рублей морального и материального вреда.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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