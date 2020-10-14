Брянский губернатор призвал ужесточить контроль над нарушителями масочного режима

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на заседании оперштаба призвал руководителей ужесточить меры по соблюдению гражданами масочного режима, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Он подчеркнул, что санитарные нормы должны быть соблюдены в транспорте, в магазинах и других местах массового скопления людей. Губернатор назвал это единственным способом сдержать заболевание до массовой вакцинации от COVID-19.

– Я сделал прививку, чтобы защитить себя и окружающих меня людей от опасности заражения коронавирусной инфекцией, – рассказал глава региона. – При этом я продолжаю носить маску, потому что понимаю всю меру ответственности.

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