Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Брянский губернатор призвал ужесточить контроль над нарушителями масочного режима

Александр Богомаз продолжает носить маску даже после прививки от коронавируса
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
КомментироватьОставить комментарий

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на заседании оперштаба призвал руководителей ужесточить меры по соблюдению гражданами масочного режима, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Он подчеркнул, что санитарные нормы должны быть соблюдены в транспорте, в магазинах и других местах массового скопления людей. Губернатор назвал это единственным способом сдержать заболевание до массовой вакцинации от COVID-19.

– Я сделал прививку, чтобы защитить себя и окружающих меня людей от опасности заражения коронавирусной инфекцией, – рассказал глава региона. – При этом я продолжаю носить маску, потому что понимаю всю меру ответственности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».