В Брянской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса

В Брянской области подтвердили 90 новых случаев короанвиурса. За сутки выздоровели 25 пациентов. Такие данные 14 октября опубликовали в региональном оперативном штабе.

В регионе выполнили за 24 часа 2075 тестов на инфекцию. Общее число исследований, которые провели с начала эпидемии - 194647.

На 14 октября в Брянской области зарегистрировали 10536 заболевших коронавирусом. Число выздоровевших от опасной болезни составляет 8289 человек. За все время умерли 41 пациент. Новых смертей за сутки не фиксировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».