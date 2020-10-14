В Унече откроют дополнительный КТ-центр для больных коронавирусом

В брянском городе Унеча оборудуют дополнительный КТ-центр для больных коронавирусом. Сейчас для него ремонтируют помещение, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В Унече готовят к открытию коронавирусный госпиталь на 400 мест. Его подготовили еще весной. Для госпиталя отремонтировали корпус Унечской районной больницы. Работы выполнили на деньги из областного бюджета.

В Брянской области ковид-пациентам делают КТ на четырех аппаратах. Для них должен быть выделен отдельный вход. По информации оперативного штаба, в регионе выполняют 400 КТ-исследований в сутки. Получается, на одном аппарате делают по 100 исследований в сутки. На одного пациента тратят меньше 15 минут. Времени на обработку остается минимум.

Всего в регионе работает сейчас 21 КТ-аппарат. Но коронавирусных пациентов на них не принимают.

Эта информация появилась после того, как пациенты сфотографировали огромную очередь на КТ в городской больнице №4. Люди ждали на улице. Некоторые пациенты пишут, что в очереди провели около пяти часов.

В областном правительстве отметили, что есть регионы, где для пациентов с ковид или подозрением на него отведен лишь один аппарат.

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