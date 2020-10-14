В Брянской области ищут пропавшую в Жиздре пенсионерку

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут пропавшую 58-летнюю Татьяну Краснову. Пенсионерка не выходит на связь с 28 сентября, пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Она пропала в калужском городе Жиздра, но может находиться и в Брянской области.

Приметы пропавшей: рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, каштановые волосы с проседью, голубые глаза. Женщина была одета в коричневое болоневое пальто, серый свитер, серую длинную юбку.

Если вы видели Татьяну Краснову или знаете, где она находится, сообщите в полицию или волонтерам.

Телефон поискового отряда "Лиза Алерт": 8-800-700-54-52.

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