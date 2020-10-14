Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске начали чистить русло реки Снежеть. Здесь установили земснаряд. Перед этим прошли ряд согласований, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Намытый песок используют на строительстве дороги между вторым и первым Брянском. За сутки на объект отсыпают до 15 тысяч кубометров песка. Часть из них - из Снежети.

Дорогу строят днем и ночью без выходных. Это второй этап работ. Строители формируют песчаное основание для дорожного полотна на участке протяженностью три километра.

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