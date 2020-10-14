В основание дороги между первым и вторым Брянском уложат бетон

В основание дороги между Фокинским и Володарским районами Брянска уложат бетон. Это первая в области дорога, построенная по такой технологии.

- Основание дороги Брянск-I - Брянск-II - это не просто традиционные слои грунта, песка и щебня, но и слой бетона толщиной 19 см, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Покрытие магистрали будет состоять из трех слоев. Верхний - щебеночно-мастичный асфальтобетон. Кроме того, такой многослойный дорожный «пирог» еще и прокладывается двумя слоями геосетки.

В рамках первого этапа подрядчик ООО "Дорстрой32" строит мост через реку Снежеть. В рамках второго этапа строительства, который уже начался, дорожники формируют полотно на участке протяженностью три километра. На объект круглые сутки завозят песок. На строительстве работает от 50 до 70 грузовиков.

Песок для дороги намывают, в том числе, и из реки Снежеть. Здесь установили земснаряд.

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