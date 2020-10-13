В Брянской области проводят 400 исследований КТ в сутки

Фото: Оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области проводят по 400 исследований на коронавирус на компьютерных томографах в сутки. Этим занимаются четыре центра. Они принимают пациентов только по направлениям от терапевта или по "скорой".

Центры работают круглые сутки, закрываясь только на технические перерывы для санитарной обработки.

Всего в регионе функционируют 21 КТ-аппарат, сообщают в оперативном штабе. Весной в области было 16 таких аппаратов. Еще пять аппаратов приобрели во время эпидемии.

Дополнительный центр с компьютерным томографом в ближайшее время откроется в Унече. Сейчас здесь ремонтируют помещение.

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